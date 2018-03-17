В Минобороны сообщили детали новой госпрограммы вооружений

Замминистра обороны России Татьяна Шевцова сообщила детали государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018–2027 годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля сообщил журналистам, что новая ГПВ «была подписана фактически еще до наступления нового года».

Он не стал озвучивать детали госпрограммы, пояснив, что не может ничего оглашать, поскольку «это секретный указ президента».

«Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018–2027 годы и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет», — сказала Шевцова в интервью «Газете. Ru».

По ее словам, новая программа построена так, что затраты на разработку новых образцов военной и спецтехники, принятие их на вооружение, серийное производство, поставка в войска четко синхронизированы.

«Это значит, что к моменту поступления техники будет готова вся инфраструктура на местах для ее хранения, обслуживания, включая личный состав, который будет непосредственно нести на ней боевое дежурство», — сказал Шевцова.

Ранее сообщалось, что нынешний год станет первым годом реализации в России новой государственной программы вооружений на 2018–2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.