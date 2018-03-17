Во Львове за взятку задержан Гнида

Во Львове 16 марта во время получения взятки задержан зампредседателя Железнодорожной районной администрации Тарас Гнида.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

«Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали нечестные люди», — цитируются в сообщении слова мэра Львова Андрея Садового. Он призывает полицию объективно расследовать получение взятки чиновником. На время проведения следствия Гнида отстранен от должности. Горсовет не озвучивает других подробностей.

По данным источников местных СМИ, Гнида требовал и получил 105 тыс. гривен за непрепятствование ведению предпринимательской деятельности. Он занимал должность председателя райадминистрации с декабря 2017 года.

Ранее он два года был руководителем Франковской райадминистрации Львова.