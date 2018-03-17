Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018»

На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошел отборочный этап международного конкурса «Снайперский рубеж-2018» между снайперскими подразделениями Второй общевойсковой армии.

В ходе состязаний снайперы выполнили ряд огневых задач, в частности, упражнение «холодный выстрел» - снайперская стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с теннисный шарик неподготовленной винтовкой СВД, стрельбу на 500 метров по грудной мишени на максимальное количество попаданий. Особое внимание уделялось знаниям тактики действий в составе снайперских пар и групп, маскировке позиций для стрельбы с помощью подручных средств.

Победители отборочного этапа представят Вторую общевойсковую армию на окружном этапе соревнований.