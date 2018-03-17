Восемь человек пострадали в аварии автобуса в Новой Москве

В Новой Москве рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате пострадали восемь человек, пятеро из которых — дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Киевском шоссе, в районе поворота на город Московский.

Следователи проводят проверку, в рамках которой «будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», сообщает пресс-служба СК.

Ведомство публикует снимки с места аварии.