Врачи назвали продукт, который способен заменить антибиотики

По данным экспертов, природным антибиотиком можно назвать куркуму, которая имеет выше 150 лечебных свойств.

Отмечается, что одними из важнейших являются противовоспалительные и антиканцерогенные свойства. В отличие от синтетических лекарственных средств, данный продукт не вредят кишечнику, желудку и печени, а наоборот укрепляет здоровья организма.

Медики сообщают, что полезные свойства утраиваются, если куркуму сочетать с медом. Эта смесь улучает пищеварение и благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Для приготовления «природного антибиотика» вам понадобятся 100 граммов меда и одна столовая ложка куркумы (порошка).

Ингредиенты нужно смешать до однородного состояния, а полученную смесь вылить в стеклянную банку.

В случае первых симптомов простуды нужно применять лекарство по следующей схеме:

Первый день — половину чайной ложки каждый час

Второй день — половину ложки каждые два часа

Третий день — половину ложки три раза в день.

При этом лучше всего не глотать смесь, а держать ее во рту до полного растворения. Если вам не нравится вкус, то смесь можно добавить в теплое молоко или чай.