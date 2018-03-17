Все решения об ответе Лондону приняты - МИД РФ

Новости политики сегодня – 17 марта. В российском руководстве сделали заявление о принятии ответных мер на действия британской стороны в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и доведении их до сведения официального Лондона в ближайшее время. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

В сообщении офпреда МИД РФ говорится о том, что решения российской стороны об ответе Лондону приняты, они будут обнародованы «не в ближайшие часы, но в ближайшее время».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на действия Великобритании в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля ответные меры не заставят себя долго ждать, и могут быть приняты в любой момент.

Руководитель дипведомства России Сергей Лавров ранее сообщил, что в ответ на меры Лондона Москва готова выслать британских дипломатов.

Несколькими днями ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением о принятии решения в Лондоне о высылке из государства 23 дипломатов РФ в связи с делом об отравлении Скрипаля.