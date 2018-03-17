Юля Ефременкова и Сергей Кучеров покинули проект

Эх, ну вот и все. У каждой сказки есть конец, и наша к сожалению в рамках проекта тоже подошла к концу! Сегодня мы ушли. Вместе, взявшись за руки. На Дом 2 мы обрели друг друга, полюбили, испытали ураган эмоций! Дом 2 - это уникальное шоу, которое даёт простым ребятам колоссальные возможности! И я тому подтверждение, за год от участницы в ведущие, для меня это успех! Я даже мечтать об этом не могла. Я безумно рада случаю и судьбе за то, что оказалась в этом месте. Меня переполняют эмоции, потому что я понимаю, что жила по правилам проекта больше года, а теперь этого всего не будет. Не будут будить по утрам, не будут хвалить или ругать на лобном, не будут помогать разбираться в проблемах на тетах, не будут утром задавать вопросы на кухне, и конечно меня одолевает грусть.Ребята, вы все однозначно останетесь в моем сердце навсегда! Каждого люблю по своему, удачи вам всем, верьте в себя и дерзайте! Ну а всем кто за кадром, и для кого Дом 2 является вторым домом, ребята, вы все гениальные, вы просто нереально крутые, вы снимаете самое лучшее шоу! И я горжусь, что стала частью вашей команды!А теперь о главном! Мы отправляемся с моим любимым в свободное плавание, я знаю, что у нас с тобой не будет постоянного штиля, но от этого ещё интересней!Главное, мы вместе, мы рядом и мы любим друг друга! Ну а наш любимый зритель, который на протяжении года переживал за нас, как за родных, мы не пропадаем с радаров. Мы обязательно будем держать вас в курсе нашей жизни! Всех люблю, Дом 2 навсегда в моем. С Богом!