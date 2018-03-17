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Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе


Добавлено: 17 мар 2018 в 20:52, Категория: Новости на сегодня
Захарова предложила искать производителей «Новичка» на Западе

Наиболее вероятный источник происхождения нервно-паралитического яда «Новичок», которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, — это Великобритания, Словакия, Чехия или Швеция. Также его могли изготовить в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «России-24».

«Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», — считает Захарова.

По словам представителя МИДа, ни в СССР, ни в России не разрабатывали химоружие под названием «Новичок».

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок"», — сказала представитель ведомства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим ядом в британском Солсбери. Также серьезно пострадал полицейский, первым прибывший в их дом.

Британские власти сообщили, что в качестве яда использовалось вещество «Новичок», которое разрабатывали в СССР. Об этом яде подробно писал один из его создателей Вил Мирзаянов, эмигрировавший в США в 1990-х.



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Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом
Добавлено: 17 мар 2018 в 20:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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