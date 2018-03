Занятие на выходные: 9 лучших британских сериалов, от которых невозможно оторваться

В моменты, когда погодные условия оставляют желать лучшего, лучше всего заварить чашечку вкусного чая, укрыться пледом и посмотреть что-то интересное.Для просмотра мы рекомендуем выбрать один из самых популярных британских сериалов. В списке присутствуют как современные, еще не законченные сериалы, так и те, что даже спустя время, хочется пересматривать снова и снова.1. Корона (The Crown)Этот сериал является одним из самых дорогих британских телевизионных проектов за всю историю. В центре сюжета молодая принцесса Елизавета, которая даже представить не могла, что уже через неполные два года, после трагической смерти ее отца, она взойдет на престол и станет полноправной королевой Великобритании. Став монархом в очень непростое время, когда экономика страны находилась в упадке, юная Елизавета II, своими решительными действиями открывает перед Великобританией новые возможности.В 2017 году сериал "Корона" завоевал премию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал".2. Война и мир (War and Peace)Экранизация романа Льва Толстого "Война и мир" выполнена в лучших традициях ВВС. Масштабное творение гения литературы удалось поместить всего в шесть серий. Мини-сериал захватывает внимание батальными сценами, прекрасно подобранной музыкой, головокружительными бальными эпизодами, откровенными эротическими моментами и умопомрачительными костюмами. На сегодняшний день - это одна из лучших экранизаций знаменитого произведения.3. Отбросы (Misfits)В центре сюжета комедийно-фантастического телесериала подростки-неудачники, которых за их проступки перед законом отправляют на общественные работы. Однажды, когда ребята спокойно красили скамейки, разразился шторм, и всех их поразила молния. Сами того не желая, они получили суперспособности. Сериал понравится ценителям черного юмора и тем, кого не пугает мат и пошловатые сцены.4. Аббатство Даунтон (Downton Abbey)Сюжет драматического сериала берет свое начало в далеком 1912 году в Англии. На фоне развития Британской империи перемены происходят и в одной богатой аристократической семье. Во время крушения "Титаника" погибает единственный наследник титула графа Грэнтэма. После того как все богатства перешли его родственнику из среднего класса, поместье зажило новой жизнью с конфликтами, интригами и сложными семейными отношениями. Любители исторических драм по достоинству оценят этот сериал.5. Дживс и Вустер (Jeeves and Wooster)Сюжет комедийного телесериала основан на цикле романов популярного английского писателя и драматурга Пелама Гренвилла Вудхауза, рассказывающих о молодом британском аристократе Вустере и его камердинере. Главный герой постоянно попадает в самые невероятные и нелепые ситуации, из которых его каждый раз вытягивает камердинер по имени Дживс. Сериал полон остроумных шуток, самоиронии и богатых английских выражений.6. Черное зеркало (Black Mirror)Этот британский сериал единственный в подборке рассказывает не о прошлом или настоящем, а о будущем. Каждая серия - это отдельная история, посвященная проблеме влияния современных технологий на жизнь человека. Очень мощным этот сериал делает его невероятный психологический реализм. Будущие миры, которые показаны в "Черном зеркале", могут быть фантастическими, но мелочность, эгоцентризм и показная праведность его жителей являются до боли знакомыми.7. Куртизанки (Harlots)Захватывающий, пикантный исторический сериал с элементами драмы повествует истории реальных женщин, которые в темные, мрачные времена для Лондона XVIII века выживали, используя все доступные способы. Одаренная предпринимательской жилкой Маргарет Уэллс, в связи со сложной финансовой ситуацией после смерти мужа, открывает бордель и пытается поставить на ноги две взрослых дочери.8. Острые козырьки (Peaky Blinders)Действие сериала разворачивается в городе Бирмингеме в 20-х годах ХХ столетия. Сюжет рассказывает о крупной криминальной группировке. Семейство Шелби стоит во главе гангстерской банды, которая занимается грабежами и азартными играми. Они смогли не только завоевать авторитет в своем городе, но и стать одной из самых жестоких и влиятельных группировок послевоенного времени. Их характерной особенностью был тайный знак - вшитое в козырек кепки остро заточенное лезвие.9. Убийство на пляже (Broadchurch)Детективный сериал с продуманным сюжетом и яркой картиной внутреннего мира героев. Сюжет начинает разворачиваться с загадочной смерти 11-летнего мальчика, которого находят на пляже в небольшом городке Бердчерч. За расследование берутся сразу два профессионала - местный детектив Элли и приезжий следователь Алек. Вместе они проникают в скрытые слои жизни, казалось бы, безобидного городка и находят там много шокирующих тайн.