Андрей Чуев рассказал о проблемах с отцом

Всем Привет, Друзья! После эфира со мной и моим отцом на 1 канале, в передаче «На Самом Деле», я получил от Вас много сообщений с поддержкой. Огромное Спасибо. Но, что нас не убивает, то делает нас сильней! Ситуация с моим отцом одна из 10-ков миллионов семей. Отец пьёт, на ребёнка наплевать, жена плохая и все вокруг уроды. Это происходит до тех пор, пока алкоголь не превращает их, в не на что не годных людей. А их дети, не желая повторять судьбу их родителей, в это время зарабатывают на достойную жизнь.И тут!!! О чудо!!! Родительские чувства просыпаются! Но только не к детям, а к их деньгам. Огромное количество недовольных писали мне на протяжении нескольких лет, иди работай, займись делом, хотя все это время я и работал. Эти же люди теперь мне пишут, ты бросил отца, он же твой отец. Странно, мой отец последний раз работал и зарабатывал 25 лет назад, при этом, пропивая все до копейки, тех копеек, которые зарабатывал. И меня осенило! Это пишут такие же лодыри и бездельники, сидящие за своими мониторами, возомнив себя «профессорами жизни», но на самом деле не на что не способные, кроме злобных и глупых высказываний. Посмотрите на моего отца, в будущем вас ждёт одиночество и нищета , он тоже очень умничать по пьяни любил. У меня нет обиды на отца, мне по хрену, я доволен своей жизнью, но отец должен ответить за своё пьянство. Его жизнь сегодня, это ежедневное, плодотворное уничтожение себя и всех вокруг, что посеешь, то и пожнёшь, это же мудрость, народная, а народ врать не будет! А как вы считаете, если отец бросает своего ребёнка, когда ему необходима помощь, а спустя 30 лет просит только денег, это нормально?