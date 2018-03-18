Антарктида и КНДР: экзотические участки со 100%-ной явкой

В Антарктиде и КНДР проголосовать на выборах президента РФ оказалось легче, чем на Украине. Сообщается, что на этих экзотических избирательных участках явка составила 100%.

Так, на избирательный участок в посольстве РФ в Пхеньяне явились зарегистрированные на нем 112 россиян.

Российские полярники, в свою очередь, в полном составе проголосовали на избирательном участке в Антарктиде.

Председатель избирательного участка Игорь Идрисов рассказал журналистам, что голосование прошло без инцидентов, а зарубежные полярники проявили большой интерес к российским выборам.