Экс-глава правительства Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о даче показаний в качестве свидетеля по делу о госизмене беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в соцсети отметил: «Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам… Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы о физическом уничтожение и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни».

Также, он сообщил, что в настоящее время проживает на территории России. В своем заявлении Азаров призвал обеспечить ему допрос, как свидетеля по делу о госизмене Януковича, путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

Embedded video for Азаров хочет дать показания по делу о госизмене Януковича

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