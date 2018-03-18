Балалайка, медведь, водка и золотой Путин: выборы президента РФ в Киеве

Возле здания посольства РФ в Киеве на Водухофлотском проспекте продолжается акция протеста против выборов президента России в Украине.

Граждан Российской Федерации, желающих проголосовать на президентских выборах, не пускают в здание. Сотрудники Национальной полиции внимательно проверяют документы россиян, желающих пройти к посольству. Пропускают лишь журналистов (при наличии удостоверения), а также людей с дипломатическими паспортами.

Рядовых граждан не пропускают. Однако большого скопления людей и не наблюдается.

Протестующие против выборов установили усилители, через которые транслируют украинскую патриотическую музыку. На проезжей части Воздухофлотского проспекта проводят митинг около 80 человек. Они держат флаги «Национального корпуса», «Свободы», «Правого сектора» и ОО «Сокол».

Представители ВО «Свобода» зажгли файеры. Участники митинга подчеркивают, что не допустят, чтобы граждане РФ смогли проголосовать на выборах.

На заборе вывешены плакаты с протестом против выборов в оккупированом Крыму. «Геть московських окупантів-холуїв!» и «Ні виборам Путіна в Україні!», — гласят лозунги.

Перед посольством проходит импровизированное представление — выставлена позолоченная фигурка президента РФ Путина, также работают аниматоры — актер в костюме медведя и актеры в шапках-ушанках и с балалайкой.

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