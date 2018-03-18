Британия отказала России в доступе к Скрипалю

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Великобритания отказалась предоставить сотрудникам российского посольства в Лондоне доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы запросили консульский доступ к Сергею Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», — сказали дипломаты.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов. Премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ.

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При этом СМИ писали, что яд, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, находился в чемодане его дочери. Как рассказали источники в британских спецслужбах, часть одежды дочери Скрипаля или косметика могли быть пропитаны отравляющим веществом.

Мэй заявила, что в связи с «делом Скрипаля» из Соединённого Королевства будут высланы 23 российских дипломата и отозвано приглашение совершить поездку в Лондон российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность Британского совета.

Сегодня глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что ответные действия России на высылку 23 российских дипломатов бесполезны.Он добавил, что отравление Скрипаля стало «ударом в спину» Великобритании за то, что она «твёрдо противостоит ужасному поведению» Кремля.

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