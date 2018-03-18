Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении Скрипаля

Британия раскрыла доказательства вины России в отравлении экс-полковнику ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии.

Глава британского дипведомства Борис Джонсон рассказал, что Лондон обладает доказательствами того, что РФ не только изготавливала, но и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок".

Со слов министра, 19 марта британская сторона представителям ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) передаст собранные в ходе следствия образцы отравляющего вещества.

Они [образцы] будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией, - заявил Джонсон.

Российские власти и руководство ОЗХО утверждают, что в Советском Союзе никогда не было программы по разработке "Новичка". Кроме того, в соответствии с конвенцией, принятой в 1997 году, в России уничтожили все запасы химоружия.