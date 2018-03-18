ЦИК России: Поступают данные о порче российского имущества в Одессе

В российский Центризбирком поступает информация о порче российского имущества в Одессе. Об этом заявил член ЦИК Василий Лихачев, передает РИА Новости.

«Поступают факты порчи российского имущества — были испачканы машины…, принадлежащие нашим дипломатам», – сказал Лихачев.

По его данным, днем 18 марта Нацгвардия объявила об обнаружении бомбы возле генконсульства России, из-за чего движение к дипучреждению было парализовано.

С утра полиция блокировала доступ россиян в российские диппредставительства. Националистические организации устроили возле российских консульств и посольства акции протеста.

Фото: novostipmr.com