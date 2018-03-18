Дело Скрипаля дискредитирует премьера Британии, — посол России

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко считает, что дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля дискредитирует премьера Великобритании Терезу Мэй и британское правительство.

«Нам интересно, до какой степени британцы будут скрывать информацию», — сказал он в программе «Итоги недели» на НТВ.

«Продержаться публично на таких позициях фактически невозможно. Это дискредитирует премьер-министра Великобритании, дискредитирует правительство. Это новые реалии британской политики», — добавил он.

«Я думаю, что на эту колоссальную провокацию против России брошены все силы, все возможности этой страны… Это, естественно, скажется на международном авторитете этой страны», — сказал посол.

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Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство.

При этом Великобритания скрывает все данные по ходу расследования, в том числе сведения о состоянии здоровья Скрипаля и его дочери. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это дает возможность английской стороне делать самые громкие заявления, не беспокоясь о доказательствах и ссылаясь на секретность.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.