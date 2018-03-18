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Дело Скрипаля приняло внезапный оборот: в Британии развели руками - доказательств нет


Добавлено: 18 мар 2018 в 10:48, Категория: Общество
Дело Скрипаля приняло внезапный оборот: в Британии развели руками - доказательств нет

Последние новости сегодня – 18 марта. Британские эксперты вынесли неприятный вердикт для официального Лондона по делу отравления Сергея Скрипаля, фактически опровергнув обвинения в отношении России. В частности, эксперты Минобороны Великобритании так и не смогли подтвердить причастность Москвы к производству газа «Новичок».

Экспертная комиссия оборонного ведомства Британии не подтвердила, что газ «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, был произведен в РФ. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Бывший британский посол в Узбекистане, правозащитник, писатель и блогер Крейг Мюррей написал на своем сайте, что эксперты оборонной лаборатории в Портон-Дауне до сих пор не определили источник задействованного для отравления Скрипалей отравляющего состава.

По его сведениям, британским специалистам не удалось найти какие-либо доказательства, позволяющие возложить вину за отравление Скрипалей на РФ.

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» сделала заявление о том, что ни во время СССР, ни во время РФ на территории российского государства не производились исследования, которые имели бы кодовое или прямое название «Новичок».



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Добавлено: 18 мар 2018 в 10:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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