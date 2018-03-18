Джастин Теру развелся с Дженнифер Энистон из-за потребности в независимости

Развод Джастина Теру и Дженнифер Энистон поверг в шок многих поклонников пары, которые считали их брак идеальным. Правда, не все так просто. Оказывается, с проблемами в семейной жизни актеры столкнулись еще давно. После официального заявления о разводе, Теру приписывали романы, но инсайдеры заявляют, что делать это рано. Актер все еще переживает из-за развода и скорее всего не настроен на поиск новой пары.



«Джастин все еще убит горем,» — рассказал инсайдер.

Источники из окружения Джастина сообщают, что несмотря на разбитое сердце, он считает развод правильным решением. Проблемы с Дженнифер начались еще давно. «В их отношениях он чувствовал себя несвободным и ограниченным. Не интересовался повседневной жизнью Джен: занятиями йогой, правильным питанием… У Джастина свободолюбивая натура, которой необходимо одиночество. У него была потребность в независимости,» — поделился мнением инсайдер.

Напомним, что друзья не кидали пару в трудное время и старались им помочь. Актер Джейсон Бейтман и его жена Аманда Анка предложили своим друзьям отправиться вместе с ними отдыхать в Мексику. Как говорят Джейсон и Аманда, Дженнифер приняла предложение как отличный способ наладить отношения в ее браке. «Но поездка в Мексику просто расставила все точки над i: когда Джен и Джастин вернулись домой, они первым делом подали на развод», — говорят инсайдеры.



Правда, поездка не помогла справится с проблемами и спустя два года после свадьбы 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру объявили о разводе. «Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями,» — говорится в официальном заявлении Энистон и Теру.

«Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу,» — заключили они.

О причинах развода пока не известно. Перед тем, как закончить отношения, пара испытывала некоторые трудности. Дженнифер Энистон и Джастин Теру в последнее время не могли найти спокойствия даже в родной квартире в Нью-Йорке. Помимо назойливых папарацции, которые норовят сфотографировать пару и достать интересный материал, они судятся с Норманом Ресникау, которого обвиняют в шпионаже. Из-за этого, актриса отказывается оставаться в своей квартире, чего не понимает ее муж. Такие обстоятельства влияют на отношения пары не с лучшей стороны.

Как сообщают СМИ, пара подала в суд на Нормана Ресникау за шпионаж. Теру, который судится с соседом с прошлого года, передал своим адвокатам доказательства того, что Ресникау шпионит за ним и фотографирует через стекло. «Дженнифер терпеть не может, когда за ней шпионят. Это большой камень преткновения для нее и Джастина,» — рассказал инсайдер.