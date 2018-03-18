Дженнифер Гарнер прокомментировала свою реакцию на «Оскаре-2018?

Церемония вручения главной премии 2018 года «Оскар», которая прошла две недели назад, запомнилась зрителям и гостям. Ночью в Лос-Анджелесе произошло много интересного, и в одном из случаев фигурирует имя актрисы Дженнифер Гарнер. Зрителей привлекла внезапная реакция гостьи мероприятия на происходившее на сцене, которую засняли на камеры. На что именно отреагировала удивлением звезда — не известно. Гарнер сама не помнит, что тогда повергло ее в шок.



Случай, заснятый на камеру, выставили в интернет. Креативные пользователи виртуальной сети сразу создали множество мемов. Актриса появилась на шоу Эллен ДеДженерес и не смогла не прокомментировать ситуацию. Когда звезде показали запись, она просто не смогла на нее смотреть. «Я не могу на это смотреть. Нет, не могу. Мне слишком неловко. Я не могу контролировать себя. Что же я делаю?!» — воскликнула Гарнер, вновь увидев запись.

Хоть Гарнер и не любит читать статьи в интернете, комментарии по записи с «Оскара» проигнорировать не смогла. «Спустя несколько часов после премии мне начали приходить сообщения от людей, которые спрашивали меня о том, почему мое выражение лица так сильно изменилось. Я стараюсь не читать о себе статьи в интернете, но тогда мне не удалось этого,» — признается Гарнер и утверждает, что не помнит происходившее на сцене, что вызвало такую реакцию.



«Мне хочется ударить ее (т.е. саму себя в тот момент) по лицу (смеется).» — смеется актриса, желая рассказать историю о случае получше.

В то время, как актриса посещает важные мероприятия и шоу, Бен Аффлек предпринимает попытки вернуть свою бывшую жену. Напомним, что пара воспитывает троих детей — двухлетнюю Вайолет, шестилетнего Сэмюэля и девятилетнюю Серафину. Ради двух дочерей и сына, бывшие супруги собираются на праздники, и, возможно, у Бена и Джен вновь появились теплые чувства к друг другу.

Как сообщает инсайдер, Аффлек пытался вернуть жену еще после развода, и попытки не свелись к одному разу. «Он умолял ее вернуться несколько раз,» — говорит инсайдер. Оказывается, несмотря на то что актер уже встречается с телепродюсером Линдсэй Шукус, Аффлек признавался друзьям об оставшихся романтических чувствах ко своей бывшей супруге. В разговорах он упоминал, что хочет вернуть Дженнифер.

Гарнер, в свою очередь, не ополчилась против Аффлека после развода. 45-летняя актриса помогла своему бывшему мужу в тяжелый период. Когда тот проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре, она каждый день его навещала и поддерживала. «Все выглядело очень позитивно. Дженнифер проявляла заботу, и оба они хотели, чтобы все наладилось,» — продолжает инсайдер. Он добавил, что сейчас Аффлек на пути к полному восстановлению, ведь он очень следит за своим здоровьем и работает над собой.