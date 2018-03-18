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Эдди Редмэйн и его жена Ханна стали родителями во второй раз


Добавлено: 18 мар 2018 в 17:22, Категория: Шоу-бизнес
Эдди Редмэйн и его жена Ханна стали родителями во второй раз

Ханна Бэгшоу и Эдди Редмэйн

Новость о том, что Эдди Редмэйн и его супруга Ханна Бэгшоу станут родителями во второй раз, появилась в ноябре прошлого года. А 10 марта у пары, как стало известно только вчера, родился сын Люк Ричард Бэгшоу. Об этом в субботу, 17 марта, сообщило издание The Times.

Напомним, что 36-летний Эдди и 34-летняя Ханна, которые были знакомы с детства, поженились в 2014 году. Через два года у супругов родилась дочь, которую они назвали Айрис.

Ханна Бэгшейв и Эдди Редмэйн

Кстати, как сообщают СМИ, несмотря на радостное событие, которое случилось в семье Редмэйна и его жены, актер был сильно омрачен новостью о недавней смерти Стивена Хокинга, которого он сыграл в фильме "Вселенная Стивена Хокинга" (The Theory of Everything). Эта роль, к слову, принесла актеру победу в номинациии в номинации "Лучшая мужская роль" на премии "Оскар"в 2015 году.

Мы потеряли по-настоящему великий ум, удивительного ученого и самого смешного человека, с которым я когда-либо имел удовольствие повстречаться,

— почтил он память физика.

Эдди Редмэйн и Стивен Хокинг


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Добавлено: 18 мар 2018 в 17:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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