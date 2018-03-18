«Единая Россия» планирует привлечь на выборы 10 миллионов россиян

Тема: Президентские выборы — 2018

«Единая Россия» планирует привлечь на избирательные участки в день выборов Президента до 10 миллионов человек. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Единая Россия» планирует привлечь на избирательные участки в день выборов Президента до 10 миллионов человек. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В штабе «Единой России» работает мобилизационный центр, который в день выборов контролирует ход голосования в разных регионах дистанционно. В 14.00 состоялось первое селекторное совещание с Дальним Востоком, где явка составила более 50 процентов, а среди партийцев и сторонников партии превысила 90 процентов.

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По словам Андрея Турчака, партия планирует привлечь к голосованию до 10 миллионов человек, а мобилизационный центр будет аккумулировать информацию об участии единороссов и их сторонников в голосовании. «Такие центры будут работать не только в Москве, но и во всех регионах. При этом мобилизационный центр партии в Москве ни в коем случае не подменяет работу избирательного штаба Владимира Путина, у него другие задачи», — сказал Турчак.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко пояснил «Парламентской газете», что в России около 2 миллионов членов партии, и около 1 миллиона их сторонников. Эти граждане могут привлечь к участию в голосовании своих супругов и друзей. В итоге на участки могут прийти 10 миллионов человек, мобилизованных «единороссами». «Это должно стать нашим вкладом в общую активность избирателей на президентских выборах, — сказал Евгений Ревенко. — Это почти 10 процентов избирателей страны».

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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