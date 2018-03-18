Экипажи атомных подводных крейсеров «Тверь» и «Томск» победили в первенстве по плаванию, посвященному Дню моряка-подводника

В Вилючинске (Камчатский край) в спортивно-оздоровительном комплексе «Океан», состоялось первенство подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) по плаванию, посвященное Дню моряка-подводника.

В состязаниях приняли участие команды экипажей подводных лодок ТОФ. В программу соревнований были включены заплывы свободным стилем, брасом, эстафета 4х50 м., а также военно-прикладное плавание в обмундировании с оружием. Всего в первенстве приняло участие порядка 50 военнослужащих.

Лучшие результаты в соревнованиях показали команды экипажей атомных подводных крейсеров «Тверь» и «Томск», которые завоевали наибольшее количество призовых мест. По итогам турнира командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев наградил победителей и призеров ценными призами и памятными дипломами.