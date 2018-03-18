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Ева Лонгория отпраздновала 43-летие и рассказала о беременности


Добавлено: 18 мар 2018 в 09:08, Категория: Шоу-бизнес
Ева Лонгория отпраздновала 43-летие и рассказала о беременности

15 марта звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория отметила день рождения. Звезде исполнилось 43 года. Несмотря на возраст, Лонгория чувствует себя отлично в роли будущей матери. Она полна энергии и рассказала, как готовится к появлению малыша.

«Не могу поверить в этот день рождения, что внутри меня растет малыш, который ждет своего появления на свет. Спасибо всем за поздравления! Это был удивительный год. Что касается лучшего подарка, то я его уже получила,» — написала Ева в Instagram сегодня.

На празднование дня рождения Лонгория появилась в черном облегающем наряде, а на пресс-конференцию пришла в желтом мини-платье. Ева вместе с Анной Фарис представила журналистам комедию «За бортом», которая выходит на большие экраны этой весной. Конечно, представители СМИ задали Лонгории и вопросы про беременность.

«Женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах… Некоторое время рядом со мной не было никого. Я думаю, что дети — это плод любви и партнерства,» — сказала актриса.

Несмотря на скорое появление ребенка, Лонгория решила переехать в новый дом. Покупку вещей для детской комнаты она перенесла на будущее именно из-за этого.


О подготовке к рождению малыша актриса также рассказывала в интервью для журнала People. «Для меня сейчас наступило золотое время, когда я полна энергии, а тяжелый период первого триместра остался позади,» — рассказала актриса.

Лонгория станет мамой впервые. Несмотря на то, что у ее 49-летнего супруга Хосе Антонио Бастона есть трое детей от предыдущего брака, Ева признается, что не обладает большим багажом опыта с детьми. «Я ничего не знаю о материнстве, хотя у меня много племянниц и подруг, у которых есть дети. Поэтому я очень много читаю различной литературы на эту тему,» — говорит она.

Актриса, которая продолжает регулярно выходить в свет и носить платья и туфли, призналась, что теперь наконец главным фактором при выборе одежды для нее стал комфорт. «Я купила легинсы для беременных, потому что это удобно. Свою прежнюю одежду я больше не могу носить,» рассказывает звезда и признается, что уже ждет не дождется, как сможет одеть любимые джинсы, которые носила еще до беременности.

Для многих стало сюрпризом то, что актриса беременна, ведь она никогда открыто не заявляла о желании иметь ребенка. Журналисты зарубежного новостного портала People считают, что в одном из постов в инстаграме актриса сделала подсказку о своем будущем малыше. Пост в инстаграме Лонгории оставил за собой множество вопросов. «Он заставляет меня краснеть», пишет актриса под фотографией с обложки журнала OWN. Многие подписчики и фанаты звезды решили, что это всего лишь отсылка к фотографу Диего Учитель, который занимался фотосессией для нового номера журнала, или к мужу актрисы. Но другие же решили капнуть глубже и предположили, что Лонгория имела в виду своего малыша.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 09:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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