Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями

Секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала информацию о закончившихся избирательных бюллетенях в ходе голосования на одном из участков в Челябинске. Она заявила, что инцидент не является правонарушением, «а скорее форс-мажором».

По ее словам, вероятность того, что на избирательном участке закончатся бюллетени, не велика, но форс-мажоры полностью исключить нельзя. Поэтому предусмотрен механизм поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней, когда они заканчиваются.

Также в ЦИК отметили, что в прошедших сообщениях об инциденте в Челябинске на лицо была неправильная оценка происходящего. Из этого события пытались раздуть новость из разряда «чрезвычайных происшествий», но ситуация не является столь драматичной. Участковые избирательные комиссии достаточно хорошо защищены от подобных и других инцидентов. Более того, в комиссии подчеркнули, что то, что где-то ощущается нехватка бюллетеней, должно только радовать, поскольку это свидетельствует о высокой явке.