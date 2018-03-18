Где хранить шины в Москве?

Вопрос, конечно, интересный. А ещё и очень актуальный. Хорошо, если есть гараж. Можно составить пирамидку из колес где-то в углу, главное, чтобы она не попала под колеса собственного авто при въезде. Если гараж просторный, решение этой проблемы не представляет для автолюбителя большой проблемы. А если он мал, или вообще отсутствует? Как только не выходят из положения изобретательные счастливые владельцы авто. Кто-то затаскивает колеса на балкон, кто-то пытается хранить их в общем коридоре многоквартирного дома, а кому-то просто приходится искать место в своей квартире.

Грамотный автолюбитель знает, что хранить шины предпочтительно без дисков, оберегая от резких перепадов температур. При этом вертикальное положение шин и влажность в помещении – это не прихоть, а условие их долгой эксплуатации. Для того, чтобы они не деформировались, раз в месяц желательно их переворачивать. Обеспечить такие условия под силу далеко не каждому. Поэтому сегодня сезонное хранение шин получает всё большее распространение среди рациональных и экономных автолюбителей.

Крайне невысокая цена услуги хранения при обеспечении продления их срока службы делает её очень востребованной в больших городах с проблемами гаражных мест.

Как хранить шины?

Проблема хранения летней резины напрямую связана с её качествами. Грязь, влажная атмосфера, повышенная температура или прямые солнечные лучи. Всё это может за сезон хранения, без эксплуатации, привести резину в негодное состояние. Резина может «состариться». Старение проявляется в её высыхании, появлении сначала микро, а потом и крупных трещин. Эластичность резины постепенно сходит на «нет». К чему могут привести такие дефекты, можно даже не рассказывать. Нам и так показывают дорожные аварии, случившиеся из-за разрыва покрышки или ещё какой-нибудь глупой мелочи. Компания Автодруг поможет в решении насущного вопроса, как и где лучше хранить летние шины.

Склады компании, имеющие теплые, специально оборудованные боксы, обеспечивают правильное и максимально дешевое хранение резины в сезон её неиспользования. Обратившись в эту компанию, вопрос «как хранить автомобильные шины» становится риторическим.