Где купить ламинат в Краснодаре?

Интернет-магазин Stroybaza93.ru предоставляет богатый выбор напольных покрытий по низким ценам оптом и в розницу. Отдавайте предпочтение качественному ламинату известных производителей, который вы можете найти в нашем каталоге.

Покупатели, принимающие решение купить ламинат в Краснодаре отмечают то, что данный материал имеет ряд достоинств:

- великолепный внешний вид, большой выбор цветов и фактур;

- малая стоимость – ламинированная доска куда дешевле стоит чем натуральный паркет;

- устойчивость к нагрузкам, ударам, воде и истиранию;

- рациональность. Для того, чтобы провести необходимый уход требуется всего лишь влажная уборка;

- выгодность при проведении ремонта. Согласитесь, что одну доску легче заменить, чем взрывать напольное покрытие;

- экологическая безопасность – материал не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды, что подтверждается сертификатами.

Чем же так уникален ламинат?

Он представляет собой доски шириной 1метр 85 сантиметров – 1 метр 95 сантиметров, длиной от 1260 – 1380 мм, и толщиной 0,8 – 1,6 сантиметров. На торцах досок имеются соединительные замки. Это напольное покрытие состоит из четырех слоев: нижнего (стабилизирующего) – для защиты тыльной стороны доски от повреждений и влаги, основы (древесноволокнистой плиты повышенной плотности) – для обеспечения жесткости покрытия, декоративного (бумаги с нанесенным рисунком) –формирует дизайн пола и защитного (акрилового или меламинового покрытия), который обеспечивает стойкость поверхности к истиранию, ударам, воде.

Доставка производится по всему Южному Федеральному Округу, а ее стоимость зависит от объема закупки материалов. Компания предусматривает ряд случаев, когда доставка до места назначения осуществляется на безвозмездной основе.

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