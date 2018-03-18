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Где вызвать мобильный шиномонтаж?


Добавлено: 18 мар 2018 в 16:40, Категория: Статьи

Эх, лети моя повозка, все четыре колеса! Упс, и вдруг одно колесо приказало долго жить. Хорошо, если есть запаска. А если нет? А если не одно колесо, а несколько? Ситуация критичная, но не страшная. В случае острой необходимости всегда можно воспользоваться услугой выездного шиномонтажа от компании Автодруг.

Но это критические ситуации, которые ждут нас на дорогах достаточно редко. В связи со сменой погодных условий два раза в год приходится доезжать до автосервиса, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, и наоборот. Время, затраченное на саму поездку, ожидание в очереди, сама работа. Если сложить все эти составляющие, и заняться простыми расчетами, то получится, что вызвать мобильный шиномонтаж 24 в нужное время и в удобное место получается намного удобнее и выгоднее.

Для мастеров компании совсем неважно, в каком месте им придется работать. Гараж, двор дома, автостоянка, везде, где удобно владельцу, можно снять колеса, демонтировать старую резину, поставить новую и сделать балансировку. Важно только правильно указать радиус и высоту и место работы.

Когда можно осуществить выездной шиномонтаж?

Услуга хороша ещё и тем, что мобильный шиномонтаж в Москве может осуществляться в любое время суток. Далеко не всегда в будни можно выбрать дневное время для поездки в сервис, а выходные тратить на то, чтобы «переобуть» автомобиль тоже не хочется. Позвонив в компанию Автодруг, вы договоритесь на любое время. Удобно сделать процедуру ранним утром? Или может быть, после работы? Не проблема. Один звонок, и проблема решена радикальным образом.

Чтобы подсчитать стоимость услуги, достаточно зайти на сайт компании и рассчитать, воспользовавшись онлайн калькулятором.

Преимущества услуги мобильного шиномонтажа очевидны. Профессионалы с помощью нужного инструмента могут устранить даже такие неприятности, как деформацию дисков, прокол или боковой порез покрышки.



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Добавлено: 18 мар 2018 в 16:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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