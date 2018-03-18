Гигантское наследство Олега Табакова досталось одному человеку. Более того, как узнали журналисты «Экспресс-газеты», Олег Павлович давным-давно переписал все имущество на молодую супругу, актрису Марину Зудину.

Сообщается, что все имущество Табаков переписал на Марину еще в конце 90-х, когда столкнулся с первыми проблемами в здоровье. Последней недвижимостью, отписанной жене, стала квартира на Котельнической набережной – 188 квадратных метра. Право собственности перешло к Марине Зудиной в 2000 году.

Экспресс-газета сообщила, кроме того, что дети Олега Павловича от предыдущих браков, скорей всего вообще ничего не получат в качестве наследства. А вот дети от Марины Вячеславовны в накладе не останутся, так как работал Табаков до последнего дня, и материальное вознаграждение получал более чем достойное. Только в МХТ им. Чехова Табаков ежемесячно получал 935 994 рубля, по сведениям Минкультуры.