Глава МИД Великобритании заявил о вреде ответных мер для россиян

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о вреде ответных мер для России. Об этом сообщает The Sun.

По мнению дипломата, принятое решение Москвы выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные меры Лондона нанесет вред лишь россиянам.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их безобидных возможностей учить английский и подавать заявки на получение британской визы», — отметил Джонсон.

Глава МИД напомнил, что Великобритания получила поддержку Франции, Германии и США, а вот Россия «осталась в одиночестве и в изоляции».