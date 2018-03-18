Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что бойкота чемпионата мира по футболу не будет.

"Нет, я думаю, что никакого бойкота чемпионата мира не будет", - сказал Жуков, отвечая на вопрос, насколько серьёзны, на его взгляд, угрозы западных стран бойкотировать мундиаль.

"Думаю, что все команды будут участвовать в чемпионате", - добавил он.

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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.