Главный сюрприз выборов, или Как провалился бойкот

Активность избирателей уже в первой половине дня значительно превысила показатели выборов 2012 года.

Вопреки прогнозам скептиков и призывам в интернете игнорировать выборы президента РФ, избиратели активно идут на участки. В Центризбиркоме РФ уже в первой половине дня 18 марта объявили, что превышены показатели прошлых президентских выборов 2012 года по числу проголосовавших. Так, на 10 часов утра по московскому времени явка по России составила 16,55%, тогда как шесть лет назад было 6,53%. К полудню по московскому времени проголосовали 34,72% российских избирателей.

Активно голосуют россияне за рубежом. В соцсетях публикуют фотографии очередей возле российских диппредставтельств из желающих исполнить свой гражданский долг.

Рига pic.twitter.com/2wJL4zSynD

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 18, 2018

Стамбул pic.twitter.com/Doj77qqcOX

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 18, 2018

Политолог Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин в беседе с ИА «Политика Сегодня», отмечавший ранее низкую электоральную активность на местных выборах, признался, что сегодняшние показатели не могут не радовать.

«Слава богу, что та тенденция, которая сложилась в последние годы, когда вдруг на выборах губернатора явка в 25–30% стала нормой, не касается сегодняшних выборов. Это показатель того, что народ с уважением относится к ветви президентской власти. Граждане считают крайне важным избрание президента. Идут и голосуют за своего кандидата. Понимают, что его голос важен», — прокомментировал эксперт.

По его мнению, члены Центризбиркома проделали «великое» дело по информированию избирателей о выборах.

«Они буквально прошли от двери до двери. Рассказали, как выглядят выборы, буквально на пальцах объяснили, как действует система мобильный избиратель. В итоге за неделю до начала выборной кампании 98% населения знали о выборах, об участниках гонки. Постарались и члены избирательных штабов каждого кандидата», — отметил Колядин.

Собеседник агентства особо подчеркнул, что высокая явка свидетельствует еще об одном важном моменте - о том, что повышается доверие к выборам.

«Изначально задачей номер один на выборах была легитимность. То, что было сделано для этого, убеждает самых объявленных скептиков в том, что ситуация изменилась. Видерокамеры на участках, QR коды на протоколах, электронные урны, автоматизированная система «Выборы», изменение уголовного законодательства, которое теперь предусматривает реальное лишение свободы для организаторов «каруселей», рекордное число наблюдателей», — перечислил эксперт.

Конечно, сообщения о нарушениях поступают. Но каждый случай требует разбирательств. Зачастую нарушением по незнанию всей «кухни» работы избирательных участков называют рабочие моменты, например, тестирование КОИБов до открытия участка. О чем уже можно утверждать, считает Колядин, так это о просчете тех, кто призывал россиян не участвовать в политической жизни страны, не ходить на участки. По словам политолога, еще до голосования социологи выясняли, что бойкот выборов поддерживают всего 2,3% населения.