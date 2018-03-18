Гуманитарная агрессия: ЦИК РФ возмущён блокировкой избирательных участков на Украине

Центризбирком России назвал блокировку дипломатических представительств на территории Украины в день президентских выборов гуманитарной агрессией.

«Это факт гуманитарной агрессии в отношении граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины и не могут реализовать своё избирательное право на выборах президента. Ситуацию мониторит миссия ОБСЕ», — заявил член ЦИК Василий Лихачёв.

Мария Захарова назвала итуацию с недопуском россиян к участкам для голосования беспрецедентной.

Напомним, 16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан России не допустят в дипломатические учреждения для голосования 18 марта.

У здания посольства в Киеве и консульств во Львове, Харькове и Одессе горят файеры, стоит кордон Нацгвардии и полиции.