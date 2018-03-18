Инсайдер: принц Чарльз с пренебрежением относится к семье Кейт Миддлтон

Принц Чарльз и Кейт Миддлтон

Если верить слухам, в королевской семье все не так гладко, как может показаться на первый взгляд. В своей книге "Непокорный принц: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза" ее автор Том Бауэр утверждает, что принц Уэльский видел угрозу в растущей стремительными темпами популярности принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Кроме того, по словам Бауэра, принц Чарльз сильно ревновал своих внуков и внучку принца Джорджа и принцессу Шарлотту к родителям Кейт Миддлтон, с которыми они гораздо больше времени проводили вместе, нежели с ним. Возмутил его также и тот факт, что его сын принц Уильям и его супруга решили жить в нескольких милях от его дома.

Принц Чарльз

Возмущение принца Чарльза дошло до того, что он даже пренебрег матерью Кейт Миддлтон Кэрол, которая была проигнорирована несколькими королевскими придворными во время различных светских мероприятий из-за его злобы, ревности и неуважительного отношения к ней. В конфликт по просьбе внука даже пришлось вмешаться королеве Елизавете II, которая пригласила мать Кейт Миддлтон на прогулку по поместью Балморал.

Кэрол Миддлтон

Как пишет Бауэр, отношения принца Чарльза и его сыновей в течение многих лет были довольно напряженными из-за его развода с их покойной матерью принцессой Дианой, а также его женитьбы на герцогине Корнуольской Камилле. И если со стороны может показаться, что сейчас все конфликты остались в прошлом, писатель уверяет, что это не так.

Герцогиня Корнуольская Камилла, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри

Впрочем, подтверждения этим слухам пока нет. Да и Кейт Миддлтон с принцем Чарльзом на протяжении многих лет демонстрировали дружеские отношения и повода говорить об обратном не давали.

Принц Чарльз и Кейт Миддлтон