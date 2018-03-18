Избирком Карачаево-Черкесии заставил усомниться в своей компетентности

Скандальные выборы президента 2018 в самом разгаре. Наблюдатели внимательно следят за ходом голосования на участках, жители республики приходят, чтобы отдать свой гражданский долг. А Избирательная комиссия КЧР тем временем засомневалась в подлинности подписи Максима Сурайкина. По этому поводу представителя кандидата в президенты РФ и лидера партии «Коммунисты России» в КЧР Андрея Давыдова лишили полномочий. Строго говоря, их временно приостановили.Эксперты уверены, что таким заявлением Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии значительно превысила собственные полномочия и вообще нарушила границы своей компетенции.В свою очередь уполномоченный представитель по финансовым вопросам ЦИК РФ с правом совещательного голоса Константин Топорков опротестовал решение ведомства. Он подтвердил полномочия Андрея Давыдова.