Как правильно заряжать аккумулятор смартфона рассказали эксперты

Большинство владельцев смартфонов неправильно заряжают свои гаджеты, что наносит огромный вред аккумулятору.

В основном на подзарядку смартфоны ставят на ночь, оставляя телефон подключенным к сети на долгое время. Этим-то и наносится невосполнимый ущерб батарее гаджета. Все дело в том, что после 100% заряда батареи блоки отключаются, телефон теряет свой заряд и снова начитается подзарядка. Таким образом, аккумулятор работает в стрессовом режиме, что приводит к выходу его из строя.

Для полной зарядки смартфона нужно около полутора, двух часов, поэтому желательно включить его в розетку за два часа до сна.

Эксперты советуют не доводить аккумулятор до 100% зарядки, а также не допускать полного разряда батареи. Оптимальный заряд должен составлять от 40 до 80%, сообщает actualnews.