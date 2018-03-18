Как заказать эвакуатор и где?

Как часто, уверенно руля по дорогам Москвы, вы проезжаете мимо сломавшегося автомобиля, выставившего знак аварийной остановки, или мимо двух бедолаг, нашедших друг друга по глупости или недогляду? Посещает ли вас мысль о том, что в такой ситуации можете оказаться и ваш автомобиль? Даже самые опытные водители могут рассказать о том, как и когда они попадали в ситуации, когда на дороге им требовалась помощь. Пусть даже не по своей вине. Выходом, позволяющим выйти из сложной ситуации, является оперативная доставка вашего автомобиля в нужное место или скорая техническая помощь на дороге.

Заказать эвакуатор в Москве дешево и круглосуточно можно, воспользовавшись предложением компании Автодруг. Стоит заранее найти координаты для связи со службой экстренной помощи на дорогах на их сайте, так как конкурентные цены и возможности оказания экстренной помощи в сложных ситуациях делают их услуги наиболее доступными среди конкурентов.

Какой выбрать эвакуатор

При заказе эвакуатора вас обязательно попросят указать марку и тоннаж автомобиля, чтобы правильно определиться, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Попала в беду малолитражка или внедорожник, газель и большой грузовик, специалисты подберут и направят к месту происшествия подходящую именно для вашего случая технику. Стоимость услуги зависит не только от массы и габаритов техники, но и от её текущего состояния. Не забудьте указать, заблокированы ли руль или колёса.

Конечно, всегда можно попробовать выйти из ситуации собственными силами, если под рукой есть нужные инструменты и есть опыт помощи своему четырехколесному другу. Считается, что вызывать эвакуатор нужно в самом крайнем случае. Это зависит не только от желания автовладельца, но и от ситуации и погодных условий, сложившихся на момент поломки на конкретном участке дороги. Рисковать жизнью, ремонтируя автомобиль при интенсивном движении вокруг своего сломавшегося авто, по меньшей мере, просто неразумно.