Ко Дню моряка-подводника ВМФ России Центральный военно-морской музей подготовил две плоскостные выставки, посвященные 60-летию атомного подводного флота России.

Одна из выставок содержит модели первых атомных подводных лодок Военно-Морского Флота СССР, вторая выставка - «Витязи морских глубин», повествует о зарождении, становлении и развитии атомного подводного флота нашей страны.

«Подводные силы ВМФ никогда не исчезали из поля зрения художников-маринистов и судомоделистов. Творческая визуализация летописи атомного подводного флота России позволят раскрыть особенности характера российского подводника, оценить в полной мере эстетику наших подводных лодок, как лучших в мире образцов подводного кораблестроения», - отметил Главком ВМФ.

«В этом году День моряка-подводника, который ВМФ отмечает ежегодно 19 марта, имеет свою особенность. Праздник совпадает с 60-летней годовщиной со дня создания Атомного подводного флота России. Эта дата очень показательна. Шесть десятилетий по меркам истории короткий срок. Но за это время в стране был создан мощнейший в мире ракетно-ядерный подводный флот, который навсегда закрепил за Военно-Морским Флотом статус океанского Флота», - сказал Владимир Королёв в заключение.