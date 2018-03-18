Кристина Дерябина получила от проекта «Дом 2» то, что заслужила

С Сашей нас познакомил проект «Дом 2». За что я искренне благодарна ему! Наверное, когда я была участницей, именно поэтому у меня не складывались отношения! Потому что, по ту сторону камеры сидел мой мальчик, как говорят родители «спутник». Вы знаете, каждый наверное на проекте получает то, зачем он туда пришёл! Кто-то получает квартиру, кто-то свадьбу, кто-то друзей. кто-то пиар. А я нашла свою любовь! Ну конечно же верных подруг и пиар. Каждый человек, получает ровно то, что он хочет, что он заслуживает и о чем мечтает! Поэтому сказать, что проект плохой или не достойный, нельзя! Вы получаете то, что заслужили! Вы такие, какие вы есть, а если вы играете, не удивляйтесь плохому исходу. Одним словом, люблю своего Мужчину, так как никто никогда его не любил.