С Сашей нас познакомил проект «Дом 2». За что я искренне благодарна ему! Наверное, когда я была участницей, именно поэтому у меня не складывались отношения! Потому что, по ту сторону камеры сидел мой мальчик, как говорят родители «спутник». Вы знаете, каждый наверное на проекте получает то, зачем он туда пришёл! Кто-то получает квартиру, кто-то свадьбу, кто-то друзей. кто-то пиар. А я нашла свою любовь! Ну конечно же верных подруг и пиар. Каждый человек, получает ровно то, что он хочет, что он заслуживает и о чем мечтает! Поэтому сказать, что проект плохой или не достойный, нельзя! Вы получаете то, что заслужили! Вы такие, какие вы есть, а если вы играете, не удивляйтесь плохому исходу. Одним словом, люблю своего Мужчину, так как никто никогда его не любил.
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Новости » Шоу-бизнес » Кристина Дерябина получила от проекта «Дом 2» то, что заслужила
Кристина Дерябина получила от проекта «Дом 2» то, что заслужила
Добавлено: 18 мар 2018 в 17:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 18 мар 2018 в 17:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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