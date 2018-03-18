Малиновский и Латыпов выступят на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

Тренерский штаб сборной России по биатлону включил Игоря Малиновского и Эдуарда Латыпова в состав команды на заключительный этап Кубка мира в Тюмени, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Полностью состав сборной России на этап в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта, выглядит следующим образом:

мужчины – Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов;

женщины – Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

Пащенко, Слепов, Услугина и Резцова получили дополнительные квоты за счет попадания в топ-10 общего зачета Кубка IBU.