Матвиенко сообщила о рекордной поддержке Путина за все годы президентства

Тема: Президентские выборы — 2018

Действующий президент РФ Владимир Путин получил самую большую поддержку за все годы президентства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Владимир Путин получил самую большую поддержку за все годы президентства, его поддержали более 50 миллионов избирателей», — сказала председатель Совфеда.

«Феноменальный результат на выборах — и по явке, и по количеству избирателей, поддержавших Владимира Владимировича Путина» — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия-1». По её мнению, политологи еще неоднократно будут возвращаться к этой теме, и анализировать такие впечатляющие результаты.

Это высочайшее доверие, и это карт-бланш на то, чтобы он продолжал и реализовывал ту программу, с которой он выступил и в послании Федеральному Собранию, и в последние годы, добавила Валентина Матвиенко.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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