Мемория. Николай Римский-Корсаков

18 марта 1844 года родился композитор Николай Римский-Корсаков

Личное дело

Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844 – 1908) родился в городе Тихвин в семье отставного действительного статского советника Андрея Петровича Римского-Корсакова, бывшего волынского губернатора. Он рано проявил музыкальные способности и уже в восемь лет стал сочинять музыку, но по семейной традиции после домашнего обучения его отдали в Морской кадетский корпус. Однако, изучая морское дело, Николай Римский-Корсаков не оставлял занятий музыкой. Он брал частные уроки у пианиста Федора Канилле, который в 1861 году познакомил его с Милием Балакиревым и стал участником собиравшегося вокруг него кружка, ставшего потом известным как «Могучая кучка». Балакирев убедил Римского-Корсакова взяться за сочинение первой симфонии.

В 1862 году Николай Римский-Корсаков окончил обучение в Морском корпусе, получил офицерское звание и был назначен в экипаж клипера «Алмаз», отправившегося в плавание к берегам Северной Америки. Во время экспедиции (1862 – 1865 годы) он успел написать вторую часть своей первой симфонии. Исполнение первой симфонии в Петербурге в 1865 году Римский-Корсаков считал началом своей композиторской деятельности, после которого он решил посвятить свою жизнь музыке. На раннем этапе творчества Римского-Корсакова он сочинял преимущественно программные симфонические произведения. Они исполнялись в Русском музыкальном обществе под управлением Балакирева. В 1868 году Римский-Корсаков познакомился с пианисткой Надеждой Пургольд, на которой в 1872 году женился.

Первая опера Римского-Корсакова – «Псковитянка» по драме Льва Мея – была поставлена в Мариинском театре в 1872 году. К тому времени сочинения Римского-Корсакова получили широкую известность, и Санкт-Петербургская консерватория пригласила его на должность профессора. Композитор счел это приглашение незаслуженным, так как он не получил систематического музыкального образования, однако он принял приглашение. Римский-Корсаков вел классы практического сочинения, инструментовки и оркестровки. Одновременно он старался восполнить пробелы в собственном образовании и сам изучал некоторые курсы, преподававшиеся в консерватории, по программе специально для него составленной Петром Чайковским.

Также Николай Римский-Корсаков занимал должность инспектора «музыкантских хоров» (духовых оркестров) Морского ведомства (1873-84), дирижировал симфоническими концертами, был директором Бесплатной музыкальной школы в Петербурге (ныне Музыкальная школа имени Римского-Корсакова), был помощником управляющего Придворной певческой капеллы. Увлекался фольклором и славянскими древностями, издал сборники «Сто русских народных песен» и «Сорок песен». Интерес к народным обрядам и славянскому язычеству отразились в его операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

В консерватории Римский-Корсаков преподавал 37 лет, среди его учеников были композиторы : А. Глазунов, А. Лядов, А. Аренский, М. Ипполитов-Иванов, И. Стравинский, Н. Черепнин, А. Гречанинов, Н. Мясковский, С. Прокофьев и другие. В начале 1905 года Римский-Корсаков выступил в защиту прав студентов, которых намеревались отчислить из консерватории за участие в сходках. В результате дирекция консерватории, по постановлению великого князя Константина Константиновича, без ведома художественного совета из числа профессоров, уволила Римского-Корсакова. Это событие вызвало мощный общественный резонанс. В декабре того же года, когда были приняты новые правила работы консерватории, дававшие художественному совету право приглашать профессоров и выбирать директора, ставший новым директором Глазунов пригласил Римского-Корсаков и других уволившихся профессоров вернуться. Возвращены были и отчисленные студенты.

Умер Римский-Корсаков в Любенске близ Луги (Петербургская губерния) 8 (21) июня 1908 года.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. 1897г. Wikimedia Commons

Чем знаменит

Римский-Корсаков особенно известен как оперный композитор. Им были написаны пятнадцать опер: «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Млада», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Моцарт и Сальери», «Боярыня Вера Шелога» (пролог к опере «Псковитянка»), «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Сервилия», «Кащей Бессмертный», «Пан воевода», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Золотой петушок».

О чем надо знать

Наибольшую известность из симфонических произведений Римского-Корсакова получили «Испанское каприччио» (1887), где он использовал темы испанских национальных танцев, и сюита «Шехеразада» (1888), написанная по мотивам сказок «Тысяча и одной ночи». Также им написаны 79 романсов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, А. К. Толстого, Л. Мея, А. Фета, Дж. Байрона и Г. Гейне.

Прямая речь

Наконец, назначена генеральная репетиция [оперы «Ночь перед Рождеством»] с публикой по розданньм билетам. Одновременно вышла афиша с полным и точным обозначением действующих лиц, как следовало по либретто. На репетицию приехали великие князья Владимир Александрович (Владимир Галицкий) и старший Михаил Николаевич, и оба возмутились присутствием на сцене царицы, в которой пожелали признать императрицу Екатерину. В особенности пришел в негодование Владимир; в антракте он даже зашел на сцену и сказал г-же Пильц гневно и грубо: «Вы нынче моя прабабушка, как я посмотрю!» или что-то в этом роде, чем немало смутил ее.

По окончании репетиции все исполнители, режиссеры и театральное начальство повесили носы и переменили тон, сказав, что великий князь из театра прямо поехал к государю требовать, чтобы опера моя на сцену допущена не была, а вел. кн. Михаил приказал заодно замазать собор на декорации, изображавшей виднеющийся Петербург с Петропавловскою крепостью, говоря, что в этом соборе похоронены его предки и он его на театральной сцене дозволить не может. Всеволожский был совершенно смущен. Бенефис Палечека был объявлен, билеты продавались, и все не знали, что делать. Я считал свое дело пропащим, так как государь, по сведениям, вполне согласился с Владимиром и отменил собственное дозволение на постановку моей оперы. Всеволожский, желая спасти бенефис Палечека и свою постановку, предложил мне заменить, царицу (меццо-сопрано) — светлейшим (баритоном). Замена эта в музыкальном отношении не представляла затруднений: баритон легко мог спеть партию меццо-сопрано октавою ниже, а партия вся состояла из речитатива и не заключала в себе ни одного ансамбля. Конечно, выходило не то, что я задумал, выходило глупо, но выставляло в дурацком виде самих же высочайших и низших цензоров, так как хозяином в гардеробе царицы оказывался светлейший. Дальнейшие пояснения с моей стороны по этому поводу излишни. Хоть мне было жалко и смешно, но противу рожна прати все-таки нельзя, а потому я согласился… Всеволожский стал хлопотать —через кого не знаю, — но добился у государя разрешения дать «Ночь перед Рождеством» со светлейшим вместо царицы. Вскоре, к общему соблазну, вышла афиша с таковой переменой, и опера была дана в бенефис Палечека.

Я не был на первом представлении и вместе с женою оставался дома. Мне хотелось хотя бы этим выказать свое неудовольствие против всего случившегося. В театре были дети мои. Опера имела приличный успех. Ястребцев привез мне венок на дом. После бенефиса Палечека «Ночь» дали всем абонементам и еще раза три не в счет абонемента, а затем больше не давали. Никто из царской фамилии, конечно, не приехал ни на одно представление, и Всеволожский с той поры значительно переменился ко мне и к моим сочинениям.

Из книги Н. А. Римского-Корсакова «Летопись моей музыкальной жизни»

Ни его талант, ни его энергия, ни беспредельное доброжелательство к ученикам и товарищам никогда не слабели. Славная жизнь и глубоко национальная деятельность такого человека должны составлять нашу гордость и радость. ...много ли можно указать во всей истории музыки таких высоких натур, таких великих художников и таких необычайных людей, как Римский-Корсаков?

Владимир Стасов

Как художник, Римский-Корсаков – Протей, принимающий тысячу обличий. Как некий чародей Звездочет, он вызывает перед нами по своей прихоти яркие лики реальных или сказочных людей, образы фантастических существ, рисует до осязательности конкретные картины природы, изображает неистовство бушующих стихий, но сам остается в стороне, над жизнью вызванного им мира, и, как маг, повелевает им.

Александр Оссовский

Персонажи, действующие лица «Млады», хотя и являются из далеких, легендарных времен, у Римского-Корсакова как всегда сильно «очеловечены», и отсюда их музыкальные характеристики. «Млада» содержит в себе целую систему лейтмотивов, что дало повод музыкальным критикам сопоставлять это произведение с поздним Вагнером. Возможно, в этом есть кое-что рациональное. Но это только на первый взгляд. Музыкальный язык «Млады» удивительно самобытен (даже в творчестве самого Римского-Корсакова) и как бы «раздвигает» горизонты музыки и вширь, и вглубь. Удивительны гармонические открытия автора «Млады», приведших к знаменитому «Кащею», а от них же через «Весну священную» Стравинского, к завоеваниям композиторов конца XX века. Что же касается оркестра, то, пожалуй, ни в одном произведении самого Римского-Корсакова, ни в сочинениях его последователей нет такой роскошной, фантастически изобретательной и абсолютно самобытной звукописи. Она гипнотизирует, завораживает, ослепляет и заставляет вновь и вновь восхищаться творением гения русской музыкальной классики.

Евгений Светланов об опере Римского-Корсакова «Млада»

Тринадцать фактов о Николае Римском-Корсакове

Старший брат Николая Римского-Корсакова, Воин Андреевич, стал военным моряком, исследовал тихоокеанское побережье России, был директором Морского кадетского корпуса и вошел в историю как реформатор системы военно-морского образования. Закончил службу в чине контр-адмирала.Римского-Корсакова отличал не только феноменальный музыкальный слух, но и синестезия – различные музыкальные тональности воспринимались ими как окрашенные в разные цвета.Предложение своей будущей жене Римский-Корсаков сделал, когда они вдвоем читали повесть Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Оперу «Майская ночь» композитор посвятил жене.В подзаголовке оперы «Ночь перед Рождеством» Римский-Корсаков определил ее жанр как «быль-колядка».После первой постановки оперы «Садко» в Мариинском театре Николай II собственноручно вычеркнул «Садко» из репертуара со словами: «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». В дальнейшем опера была поставлена в Московской частной опере Мамонтова.«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» известен благодаря своему невероятно быстрому темпу исполнения и обилию кратких и сверхкратких нот. В оперной партитуре особенно быстро исполняемые отрывки распределены между двумя скрипачами, но в концертных выступлениях «Полет шмеля» стал излюбленным произведением виртуозов-одиночек. Современный рекорд скорости исполнения составляет 2000 четвертных нот в минуту. Он был поставлен в декабре 2015 года гитаристом Дэниелом Химбаухом.Использованная в фильме «Убить Билла. Фильм 1» композиция Green Hornet американского музыканта Алоиса Хирта была написана им под влиянием «Полета шмеля». В фильме под эту музыку героиня едет на мотоцикле по Токио.По завещанию композитора Даргомыжского Римский-Корсаков завершил недописанную им партитуру оперы «Каменный гость». Позже он готовил к постановке оперы других своих умерших друзей. Ему принадлежит оркестровка «Хованщины» Мусоргского и оркестровки пролога, первого, второго и четвертого действий и половецкого марша из оперы «Князь Игорь» Бородина.Изначально директор императорских театров и либреттист Степан Гедеонов предложил Бородину, Мусоргскому, Кюи и Римскому-Корсакову написать по одному акту для задуманной им оперы «Млада». Однако ввиду больших затрат, требовавшихся на постановку, осуществить замысел не удалось. Бородин и Мусоргский использовали музыку, написанную для совместного проекта, в других своих сочинениях. У Бородина многое из «Млады» вошло в состав оперы «Князь Игорь». Мусоргский использовал музыку «Марша князей» в оркестровом марше «Взятие Карса», а сцена «Служения Черному козлу» (другое название «Праздник Чернобога») легла в основу его «Ночи на Лысой горе». Римский-Корсаков расширил свою часть «Млады» до масштабов полноценной оперы.Римский-Корсаков выступал в качестве дирижера на Всемирной выставке 1889 года в Париже.Последняя опера Римского-Корсакова «Золотой петушок» была поставлена 24 сентября 1909 года уже после смерти композитора. Из-за сатирического характера она не была принята к остановке в императорских театра, и ее поставили в Оперном театре Зимина. Декорации и костюмы создал художник Иван Билибин. 6 ноября состоялась московская премьера оперы в Большом театре. Художником в этой постановке был Константин Коровин.Римский-Корсаков написал «Практический учебник гармонии» (1886) и «Основы оркестровки» (два тома, 1913). Также ему принадлежат воспоминания «Летопись моей музыкальной жизни» (1909).Музей-квартира Римского-Корсакова, филиал Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, располагается в Петербурге по адресу Загородный проспект, дом 28.

Материалы о Николае Римском-Корсакове

Статья о Николае Римском-Корсакове в русской Википедии

Статья о Николае Римском-Корсакове в энциклопедии «Кругосвет»

Николай Римский-Корсаков в проекте «Хронос»

Николай Римский-Корсаков на сайте Classic-Online.ru

Николай Римский-Корсаков на сайте Belcanto.ru