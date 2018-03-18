«Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка

Показать меню
Актуально
Чорич обыграл Андерсона и вышел в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 02:29 Чорич обыграл Андерсона и вышел в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Путин: Максимальный эффект дает только та работа, которая нравится - 03:28 Путин: Максимальный эффект дает только та работа, которая нравится Тревожность поможет пережить сердечный приступ - 03:57 Тревожность поможет пережить сердечный приступ Венгер: "Арсеналу" было непросто играть дома с "Миланом" после успеха в гостях - 04:14 Венгер: Геращенко: Драма украинцев в плену превращается в фарс - 04:21 Геращенко: Драма украинцев в плену превращается в фарс Русофобский фашизм? Армия Эстонии пытается скрыть стрельбу в русского солдата в - 04:35 Русофобский фашизм? Армия Эстонии пытается скрыть стрельбу в русского солдата в части, где служат нацисты В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских - 04:43 В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров - 05:49 Amazon будет сбрасывать заказы с высоты 8 метров Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой - 06:01 Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой Люцифером Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились - 06:29 Алена Ашмарина и Илья Григоренко помирились Объявлен альянс против России. Каким будет удар? - 06:36 Объявлен альянс против России. Каким будет удар? Франсия Райса впала в депрессию, после того как пожертвовала Селене Гомес почку - 07:00 Франсия Райса впала в депрессию, после того как пожертвовала Селене Гомес почку Дженнифер Лопес не спешит выходить замуж за Алекса Родригеса - 07:00 Дженнифер Лопес не спешит выходить замуж за Алекса Родригеса Фанаты ищут любой намек на причину расставания Зейна Малика и Джиджи Хадид - 07:00 Фанаты ищут любой намек на причину расставания Зейна Малика и Джиджи Хадид Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - 07:00 Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл Постпред России рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ - 07:09 Постпред России рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты - 07:50 Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и провели дозаправку в воздухе
» » «Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка

«Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка


Добавлено: 18 мар 2018 в 01:29, Категория: Украина

В результате

«Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка


Материалы по теме:

Угроза жителям Донецка: в центре города стрельба из автоматов, вой сирен
Командир «ДНР» Роман Возник был расстрелян в центре Донецка
Ночью в центре Донецка расстреляли и сожгли машины. Есть жертвы (фото)
Людей в автобусе под Волновахой добили из автоматов
Добавлено: 18 мар 2018 в 01:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Как правильно разговаривать с лжецами

Как правильно разговаривать с лжецами

В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы»

В ОРДЛО продолжаются серьезные проблемы с интернетом. «Лежат все каналы»

Папа Франциск нашел способ победить педофилию

Папа Франциск нашел способ победить педофилию

Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018»

Во Второй общевойсковой армии прошел отборочный этап конкура «Снайперский рубеж-2018»

Загрузка...



Лента новостей
В России началось голосование на выборах президента - 23:35 В России началось голосование на выборах президентаИрина Лан на обложке мартовского номера Dessert Report - 23:28 Ирина Лан на обложке мартовского номера Dessert ReportБлокчейн-система TokenGO поможет токенизировать бизнес - 23:27 Блокчейн-система TokenGO поможет токенизировать бизнес«Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила - 22:51 «Антихрист уже близко», – пророчество святого старца ГавриилаГлушаков: футболисты "Спартака" должны были побеждать "Рубин" еще в первом тайме - 22:49 Глушаков: футболисты Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Омске - 22:42 Пять человек пострадали в результате взрыва газа в ОмскеСкандальная Кара Делевинь полностью обнажилась на новом фото - 22:36 Скандальная Кара Делевинь полностью обнажилась на новом фотоМедведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018 - 22:22 Медведев: ЦИК не допустит нарушений закона на президентских выборах-2018США приняли на вооружение новую атомную подлодку - 21:49 США приняли на вооружение новую атомную подлодкуЗаказать компьютер: широкий выбор и приятная цена - 21:29 Заказать компьютер: широкий выбор и приятная цена«Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению России - 21:06 «Девять граммов свинца», – Порошенко подготовился к нападению РоссииСупрун назвала «главное медицинское событие года» - 21:00 Супрун назвала «главное медицинское событие года»Белла Хадид засветила грудь в прозрачном топе - 20:56 Белла Хадид засветила грудь в прозрачном топеРодченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80 - 20:52 Родченков рассказал о допинговой программе на Олимпиаде-80
Последние новости
Зрада: Украинцы не хотят в НАТО и жалеют о распаде СССР - 02:15 Зрада: Украинцы не хотят в НАТО и жалеют о распаде СССР Почти 14 процентов избирателей проголосовали на Камчатке к 10 утра - 02:14 Почти 14 процентов избирателей проголосовали на Камчатке к 10 утра В Оренбургской области почтили память Героя России Александра Прохоренко - 01:50 В Оренбургской области почтили память Героя России Александра Прохоренко «Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка - 01:29 «Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Брайтон" в 1/4 финала Кубка Англии - 01:07 Футболисты На майдане задержали сторонников Саакашвили, устанавливавших сцену (ФОТО) - 01:01 На майдане задержали сторонников Саакашвили, устанавливавших сцену (ФОТО) Умер известный журналист-международник Павел Михалев - 00:56 Умер известный журналист-международник Павел Михалев Дело Скрипаля дискредитирует премьера Британии, — посол России - 00:50 Дело Скрипаля дискредитирует премьера Британии, — посол России В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников - 00:36 В вузах Сухопутных войск проводятся итоговые государственные аттестации выпускников Хоккеисты "Эдмонтона" победили "Флориду" в матче НХЛ - 00:23 Хоккеисты Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде - 00:21 Памфиловой сообщили о стопроцентной явке в Антарктиде Сдать авто на запчасти после ДТП не сложно - 00:19 Сдать авто на запчасти после ДТП не сложно Угроза жителям Донецка: в центре города стрельба из автоматов, вой сирен - 00:08 Угроза жителям Донецка: в центре города стрельба из автоматов, вой сирен
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"