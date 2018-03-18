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«Метили в кого-то серьезного». Один из главарей боевиков расстрелян из автоматов в центре Донецка
Добавлено: 18 мар 2018 в 01:29, Категория: Украина
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Автор: Максим Новиков
Добавлено: 18 мар 2018 в 01:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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