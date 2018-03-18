МИД РФ отреагировал на препятствование голосованию россиян на Украине

МИД России назвал незаконными действия украинских властей по блокировке доступа граждан РФ к российским загранучреждениям на Украине в день выборов президента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению представителя МИДа, когда выяснилось, что россияне не поддаются «запугиванию», «киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки».

Как отметили в Госдуме, Украина пытается дестабилизировать процесс выборов. Там пообещали обратиться в ОБСЕ в связи с блокировкой Киевом доступа россиян на Украине к участкам для голосования.

Так, полиция не пустила желающих проголосовать к зданию посольства России на Украине. Правоохранители открыли доступ только для сотрудников посольства.