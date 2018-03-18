Минутка ретро: две главные женщины в жизни Стивена Хокинга

Стивен Хокинг

14 марта скончался Стивен Хокинг — один из величайших ученых и гениев современности. Впрочем, говорить о его научных достижениях мы не будем — о них и так сказано немало. А вот личная жизнь Хокинга на этом фоне всегда оставалась в тени. Так как сегодня главным героем нашей постоянной рубрики стал человек очень неординарный, то и расскажем мы не о каком-то одном случае из его жизни, а вспомним двух его жен, которые сыграли в его жизни очень важные роли. Не сильно привлекательный внешне, от отсутствия женского внимания Хокинг не страдал, а боковой амиотрофический склероз, невозможность говорить и практически полная неспособность двигаться не помешали ему жениться дважды. Чем он смог покорить двух женщин, которые впоследствии вышли за него замуж, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Джейн Уайлд

Со своей первой супругой Джейн Уайлд Стивен Хокинг познакомился в 1963 году. Незадолго до этого врачи диагностировали ему боковой склероз и отмерили всего два года жизни. Это, конечно, стало для него настоящим шоком и ввергло в тяжелую депрессию. Джейн же, можно сказать, стала для Хокинга спасением и вернула его к жизни. Сама она говорила, что ее поразили открытая улыбка и большие глаза будущего гения — устоять она не смогла. А поставленный ее возлюбленному диагноз тогда не казался ей таким страшным. В 1965 году 21-летняя Джейн и 23-летний Стивен поженились.

Стивен Хокинг и Джейн Уайлд

Когда я впервые увидела Стивена, это был молодой человек, который вразвалку шел по противоположной от меня улице. Неловкая походка, опущенный вниз взгляд, лицо, спрятанное от всего мира под непокорной темной шевелюрой. Погруженный в свои мысли, он совсем не смотрел по сторонам и даже не заметил нас — компанию школьниц на другой стороне дороги. Он был эксцентричным феноменом, нонсенсом в пуританском и сонном Сент-Олбанс.

Его чувство юмора и независимость покорили меня. Было так приятно слушать истории этого необычного человека — в основном из-за того, что рассказывал он их, то и дело задыхаясь от хохота над собственными шутками. Многие из этих шуток были про него самого,

— вспоминала она.

Стивен Хокинг

Первое время брак супругов был очень счастливым, болезнь не прогрессировала, в их отношениях царила гармония, а спустя два года они стали родителями — в 1967 году у Стивена и Джейн родился сын Роберт. Еще через три года, в 1970 году, на свет появилась их дочь Люси, а в 1979 году родился их третий ребенок — сын Тимоти.

Тогда-то в семье и начались большие проблемы. Хокинг к тому времени уже был прикован к инвалидному креслу, соответвенно, не только не мог помогать жене в уходе за детьми, но и сам нуждался в нем. Джейн приходилось очень нелегко, а ее эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Жить с мужем для нее стало мучительно, поэтому она стала искать мужчину, который смог бы позаботиться о ней и детях в случае внезапной кончины супруга. Впрочем, искать долго не пришлось — Джейн закрутила роман с Джонатаном Джонсом, другом семьи, которые вскоре стал жить вместе с ними. Сама же она, надо отдать ей должное, продолжала ухаживать за супругом и даже спасла ему жизнь. В 1985 году Хокинг тяжело заболел пневмонией. Врачи настаивали на том, чтобы Джейн дала согласие на отключение его от препаратов жизнедеятельности. Она же и слышать об этом не хотела и настаивала на лечении.

Джейн Уайлд и Стивен Хокинг с сыном Тимоти и дочерью Люси

Доктор спросил меня, стоит ли персоналу отключить Стивена от системы искусственной вентиляции легких, пока он был еще под анестезией, или они должны попробовать пробудить его. Я была шокирована. Отключение системы жизнеобеспечения было немыслимым. Какое это было бы унизительное окончание такой героической борьбы за жизнь, какое отрицание всего, за что и он, и я сражались! Мой ответ был быстрым, мне не нужно было ни обдумывать его, ни с кем-либо обсуждать: "Стивен должен жить",

— пишет Джейн в своей книге "Путешествие в бесконечность".

Хокинг в итоге выжил и прожил после этого больше 30 лет. Стоит отметить, что в 1985 году на его счету уже было несколько миллионов долларов, и в случае его смерти все состояние перешло бы к Джейн, однако это ее, кажется, не волновало.

Через несколько лет после этого Стивен и Джейн развелись, однако вскоре Хокинг женился во второй раз.

Люси, Тимоти, Джейн Уайлд и Стивен Хокинг

Элайн Мэйсон

По иронии судьбы со второй женой Стивена познакомила его первая супруга. Когда ухаживать за мужем Джейн стало уже тяжело, она наняла ему сиделку — Элайн Мэйсон. Он на нее довольно быстро положил глаз и вскоре переехал к ней, а в 1995 году Стивен и Элайн узаконили свои отношения.

Элайн Мэйсон и Стивен ХокингСтивен Хокинг и Элайн Мэйсон

Отношения со своей второй женой Хокинг называл "бурными и страстными". Правда, в искренности чувств Элайн сомневались очень многие и говорили, что она вышла замуж за Хокинга исключительно в корыстных целях (ради ученого она бросила мужа и двоих детей). Бывшая супруга Хокинга и их дети торжественную церемонию и вовсе проигнорировали. Ходили даже слухи, что она поднимала руку на беззащитного мужа и обходилась с ним очень грубо.

Стивен Хокинг и Элайн Мэйсон

Несмотря на то что его привозили в больницу со следами побоев, которые свидетельствовали о жестоком обращении жены, сам Стивен никогда плохо не высказывался (если можно так говорить, учитывая то, что он был лишен способности говорить) о своей второй супруге и отмечал, что она сильно помогала ему, хотя некоторые трудности в отношениях они все же испытывали. Этот брак продлился 11 лет — Стивен и Элайн развелись в 2006 году.

Стивен Хокинг и Элайн Мэйсон

Сам Хокинг к жизни относился довольно философски. "Очень важно просто не сдаваться" и "Там, где есть жизнь, есть надежда" — это, пожалуй, одни из самых известных его цитат, которыми он руководствовался и в личной жизни.

Стивен Хокинг

Стивен в 2007 году совершил полет в невесомости и вернулся на Землю целым и невредимым, подарив медиа массу триумфальных фото. Улыбка, которая сияла на его лице, пока он свободно парил, могла бы заставить звезды двигаться. Это заставило меня еще раз вспомнить о том, какой привилегией было для меня путешествие вместе с ним — пусть и не на слишком длинное расстояние — к бесконечности,

— говорила Джейн.

Джейн Уайлд

Последние годы жизни Стивен Хокинг провел в Кембридже — там у него был доми и любимая работа в университете, которой он занимался влоть до самой смерти, хотя и ушел на пенсию в 2009 году. У него были прекрасные отношения со студентами и своими детьми, которые регулярно его навещали и вывозили в любимый ресторан по воскресеньям. Однажды Хокинг сказал, что "во Вселенной не было бы смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди". И такие люди в жизни великого ученого, к счастью, были.

Стивен Хокинг