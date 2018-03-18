Минутка ретро: две главные женщины в жизни Стивена Хокинга

Стивен Хокинг
14 марта скончался Стивен Хокинг — один из величайших ученых и гениев современности. Впрочем, говорить о его научных достижениях мы не будем — о них и так сказано немало. А вот личная жизнь Хокинга на этом фоне всегда оставалась в тени. Так как сегодня главным героем нашей постоянной рубрики стал человек очень неординарный, то и расскажем мы не о каком-то одном случае из его жизни, а вспомним двух его жен, которые сыграли в его жизни очень важные роли. Не сильно привлекательный внешне, от отсутствия женского внимания Хокинг не страдал, а боковой амиотрофический склероз, невозможность говорить и практически полная неспособность двигаться не помешали ему жениться дважды. Чем он смог покорить двух женщин, которые впоследствии вышли за него замуж, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.
Джейн Уайлд
Со своей первой супругой Джейн Уайлд Стивен Хокинг познакомился в 1963 году. Незадолго до этого врачи диагностировали ему боковой склероз и отмерили всего два года жизни. Это, конечно, стало для него настоящим шоком и ввергло в тяжелую депрессию. Джейн же, можно сказать, стала для Хокинга спасением и вернула его к жизни. Сама она говорила, что ее поразили открытая улыбка и большие глаза будущего гения — устоять она не смогла. А поставленный ее возлюбленному диагноз тогда не казался ей таким страшным. В 1965 году 21-летняя Джейн и 23-летний Стивен поженились.
Когда я впервые увидела Стивена, это был молодой человек, который вразвалку шел по противоположной от меня улице. Неловкая походка, опущенный вниз взгляд, лицо, спрятанное от всего мира под непокорной темной шевелюрой. Погруженный в свои мысли, он совсем не смотрел по сторонам и даже не заметил нас — компанию школьниц на другой стороне дороги. Он был эксцентричным феноменом, нонсенсом в пуританском и сонном Сент-Олбанс.
Его чувство юмора и независимость покорили меня. Было так приятно слушать истории этого необычного человека — в основном из-за того, что рассказывал он их, то и дело задыхаясь от хохота над собственными шутками. Многие из этих шуток были про него самого,
— вспоминала она.
Первое время брак супругов был очень счастливым, болезнь не прогрессировала, в их отношениях царила гармония, а спустя два года они стали родителями — в 1967 году у Стивена и Джейн родился сын Роберт. Еще через три года, в 1970 году, на свет появилась их дочь Люси, а в 1979 году родился их третий ребенок — сын Тимоти.
Тогда-то в семье и начались большие проблемы. Хокинг к тому времени уже был прикован к инвалидному креслу, соответвенно, не только не мог помогать жене в уходе за детьми, но и сам нуждался в нем. Джейн приходилось очень нелегко, а ее эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Жить с мужем для нее стало мучительно, поэтому она стала искать мужчину, который смог бы позаботиться о ней и детях в случае внезапной кончины супруга. Впрочем, искать долго не пришлось — Джейн закрутила роман с Джонатаном Джонсом, другом семьи, которые вскоре стал жить вместе с ними. Сама же она, надо отдать ей должное, продолжала ухаживать за супругом и даже спасла ему жизнь. В 1985 году Хокинг тяжело заболел пневмонией. Врачи настаивали на том, чтобы Джейн дала согласие на отключение его от препаратов жизнедеятельности. Она же и слышать об этом не хотела и настаивала на лечении.
Доктор спросил меня, стоит ли персоналу отключить Стивена от системы искусственной вентиляции легких, пока он был еще под анестезией, или они должны попробовать пробудить его. Я была шокирована. Отключение системы жизнеобеспечения было немыслимым. Какое это было бы унизительное окончание такой героической борьбы за жизнь, какое отрицание всего, за что и он, и я сражались! Мой ответ был быстрым, мне не нужно было ни обдумывать его, ни с кем-либо обсуждать: "Стивен должен жить",
— пишет Джейн в своей книге "Путешествие в бесконечность".
Хокинг в итоге выжил и прожил после этого больше 30 лет. Стоит отметить, что в 1985 году на его счету уже было несколько миллионов долларов, и в случае его смерти все состояние перешло бы к Джейн, однако это ее, кажется, не волновало.
Через несколько лет после этого Стивен и Джейн развелись, однако вскоре Хокинг женился во второй раз.
Элайн Мэйсон
По иронии судьбы со второй женой Стивена познакомила его первая супруга. Когда ухаживать за мужем Джейн стало уже тяжело, она наняла ему сиделку — Элайн Мэйсон. Он на нее довольно быстро положил глаз и вскоре переехал к ней, а в 1995 году Стивен и Элайн узаконили свои отношения.
Отношения со своей второй женой Хокинг называл "бурными и страстными". Правда, в искренности чувств Элайн сомневались очень многие и говорили, что она вышла замуж за Хокинга исключительно в корыстных целях (ради ученого она бросила мужа и двоих детей). Бывшая супруга Хокинга и их дети торжественную церемонию и вовсе проигнорировали. Ходили даже слухи, что она поднимала руку на беззащитного мужа и обходилась с ним очень грубо.
Несмотря на то что его привозили в больницу со следами побоев, которые свидетельствовали о жестоком обращении жены, сам Стивен никогда плохо не высказывался (если можно так говорить, учитывая то, что он был лишен способности говорить) о своей второй супруге и отмечал, что она сильно помогала ему, хотя некоторые трудности в отношениях они все же испытывали. Этот брак продлился 11 лет — Стивен и Элайн развелись в 2006 году.
Сам Хокинг к жизни относился довольно философски. "Очень важно просто не сдаваться" и "Там, где есть жизнь, есть надежда" — это, пожалуй, одни из самых известных его цитат, которыми он руководствовался и в личной жизни.
Стивен в 2007 году совершил полет в невесомости и вернулся на Землю целым и невредимым, подарив медиа массу триумфальных фото. Улыбка, которая сияла на его лице, пока он свободно парил, могла бы заставить звезды двигаться. Это заставило меня еще раз вспомнить о том, какой привилегией было для меня путешествие вместе с ним — пусть и не на слишком длинное расстояние — к бесконечности,
— говорила Джейн.
Последние годы жизни Стивен Хокинг провел в Кембридже — там у него был доми и любимая работа в университете, которой он занимался влоть до самой смерти, хотя и ушел на пенсию в 2009 году. У него были прекрасные отношения со студентами и своими детьми, которые регулярно его навещали и вывозили в любимый ресторан по воскресеньям. Однажды Хокинг сказал, что "во Вселенной не было бы смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди". И такие люди в жизни великого ученого, к счастью, были.