Миронов назвал нормальной явку на выборах президента

Предварительные итоги голосования на выборах Президента России «предсказуемы», заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в комментарии РИА «Новости».

«Итоги говорят о том, что в первую очередь выборы состоялись, они легитимные, нарушений не было, явка нормальная, хорошая», — сказал Миронов, заметив, что ни один из результатов кандидатов его не удивил, в том числе Ксении Собчак и Бориса Титова. «Все абсолютно предсказуемо», — подчеркнул Миронов.

18 марта в России прошли выборы президента.

По итогам обработки 25,03% бюллетеней Владимир Путин получает 72,53% голосов на выборах Президента России.

За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».

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