Мотострелки ЗВО в Подмосковье отработали тактику маневренной обороны с боевой стрельбой

В мотострелковом соединении Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Московской области, на базе учебно-тренировочного комплекса состоялось ротное тактическое учение с боевой стрельбой.

В рамках учения отработаны вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершения марша в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, инженерного оборудования опорных пунктов и организации системы огня.

На этапе практических действий мотострелки при поддержке вертолетов армейской авиации, танков и артиллерии отработали вопросы ведения маневренной обороны.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.