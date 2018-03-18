МВД сформировало группы охраны для сопровождения избирательной документации

Тема: Президентские выборы — 2018

Основной задачей правоохранительных органов на заключительном этапе Выборов -2018 является сопровождение участковых комиссий и сохранность избирательной документации, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Он также рассказал, что для успешного решения такой задачи в аэропортах и на железнодорожных вокзалах сформированы группы охраны.

По словам Горового, они обеспечат сопровождение представителей участковых избирательных комиссий, которые повезут бюллетени в информационный центр Центризбиркома.



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