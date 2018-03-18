На майдане задержали сторонников Саакашвили, устанавливавших сцену (ФОТО)

Полиция задержала в центре Киева активистов партии Михаила Саакащвили Рух новых сил, которые хотели установить сцену на Майдане Независимости для марша, запланированного на воскресенье.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

«Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции», — говорится в сообщении.

По информации украинских СМИ, силовики заблокировали грузовой автомобиль представителей Руху нових сил на Европейской площади возле гостиницы Днепр.

Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя Руху новых сил Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана 19 марта.

В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

«Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступа не дали. Несмотря на то, что там наше имущество», — сказал Гавриш.

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

«Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка», — отметил полицейский.

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