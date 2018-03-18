Навальный жестко отреагировал на предложение Собчак о сотрудничестве

Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией. Известно, что политическую силу Собчак создает вместе с российским оппозиционером Дмитрием Гудковым.

Однако, Навальный отказался от сотрудничества и обвинил Ксению Собчак в том, что «она была частью махинации Кремля».

Оппозиционер утверждает, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей «обещали огромные деньги за выдвижение» на пост президента России.

Он сообщил: «Ты лжешь в каждом своем слове. Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата». Навальный добавил: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность».